В аэропорту Мурманск открылась постоянная фотоэкспозиция, посвящённая истории Кольского Севера в годы царствования императора Николая II

В зале вылета внутренних авиалиний международного аэропорта Мурманск вчера открылась постоянно действующая фотоэкспозиция, посвящённая роли последнего российского императора Николая II и его семьи в истории освоения Кольского Севера. Уникальность выставки в том, что значительная часть собранных материалов ранее нигде не публиковалась.

В церемонии открытия экспозиции принял участие заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков. В условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, мероприятие прошло с минимальным количеством приглашённых из числа представителей администраций области и заполярной столицы, командования Северного флота, областной Думы и духовенства.

Вице-губернатор выразил слова благодарности руководству холдинга «НОВАПОРТ» и аэропорта «Мурманск» за вложенные в создание выставки силы и бережное отношение к истории края.

«Очень радует, что аэропорт «Мурманск» развивается, идёт масштабная реконструкция, в ходе которой в том числе создаются подобные экспозиции. Это дополнительный штрих к тому, чтобы наш аэропорт стал современной развитой гаванью, не только воротами, но и «витриной» области. На выставке и жители, и гости региона смогут ещё раз оценить богатейшую историю края и стратегическую роль, которую сегодня Мурманск играет в развитии Заполярья и всей страны», – подчеркнул Владимир Евменьков.

Жителям и туристам заместитель губернатора рекомендовал отныне приезжать в аэропорт заранее, чтобы иметь возможность посетить фотоэкспозицию.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, при подготовке выставки были использованы документы и фотографии из Государственного архива РФ, а также архивов Мурманской и Архангельской областей и Карелии. Экспозиция разделена на две части: первая рассказывает о социальном и экономическом развитии края на стыке двух столетий, вторая полностью посвящена истории основания Романова-на-Мурмане – последнего города, заложенного при императоре Николае II.

Знакомство с выставкой провели представители Мурманской и Мончегорской Епархии РПЦ во главе с митрополитом Мурманским и Мончегорским Митрофаном, принимавшие активное участие в её подготовке.