В аэропорту «Мурманск» проведены тактико-специальные учения

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, холера остаётся одной из актуальных и наиболее опасных инфекций, единичные случаи и вспышки которой рассматриваются как чрезвычайная ситуация; это острое диарейное заболевание, вызываемое бактерией Vibrio cholerae, передающееся через заражённые пищевые продукты или воду;при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом.

С учётом прогнозируемой обстановки на территории ряда государств, популярности у россиян ряда направлений выездного туризма южного направления, тема учений по–прежнему актуальна: организация и проведение мероприятий по локализации очага опасного инфекционного заболевания, имеющего международное значение, в воздушном пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации «Мурманск» и недопущение распространения заболевания на территорию Мурманской области.

В учениях были задействованы сотрудники Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области, Министерства здравоохранения Мурманской области, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, Мурманской таможни, администрации воздушного пункта пропуска.

В ходе учений были отработаны совместные действия всех привлечённых служб, направленные на локализацию очага и предотвращение дальнейшего распространения особо опасной инфекции. Участники мероприятия продемонстрировали свой уровень подготовки, навыки и алгоритм действий в случае выявления пациентов с подозрением на инфекционное заболевание, вызывающее чрезвычайную ситуацию на всех этапах, включая проведение первичных противоэпидемических мероприятий, дезинфекцию.

Фото: https://51.rospotrebnadzor.ru/content/809/70919/