В аэропорту «Мурманск» проводится эвакуация людей из-за сообщения об угрозе взрыва

Пассажиров и персонал аэропорта «Мурманск» сегодня эвакуируют из-за сообщения об угрозе взрыва.

Как сообщила пресс-служба региональной воздушной гавани, в АО «Аэропорт Мурманск» проводится эвакуация аэровокзального комплекса в связи сообщением о вероятной угрозе взрыва. «Все службы отрабатывают ситуацию согласно установленному плану действий при угрозе взрыва», - отметили в аэропорту.

На сайте аэропорта на онлайн-табло по прилёту и вылету коррективы не внесены, всё идёт «по расписанию».