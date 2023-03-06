В аэропорту Мурманска самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

Самолёт авиакомпании «Северсталь», который сегодня утром выполнял рейс Мурманск - Архангельск, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту «Мурманск».

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, инцидент произошёл в 8.08 мск. Аэропорт закрыт до 10 часов. Вылет воздушного судна, выполняющего рейс Д2-52 а/к «Северсталь» Мурманск-Архангельск, задерживается ориентировочно до 13 часов 15 минут, в связи с его заменой.

В результате происшествия пострадавших нет. Внешний осмотр воздушного судна также не указывает на наличие повреждений», - говорится в сообщении.

По данным аэропорта, замеры коэффициента сцепления, в том числе повторные, в пределах установленной нормы.

Как пишет interfax-russia.ru, по данному факту проверку начала Мурманская транспортная прокуратура. В надзорном ведомстве сообщают, что рейс Мурманск - Архангельск выполнял самолёт CRJ200. На борту находились 49 пассажиров и трое членов экипажа.