Мурманская область. Арктика (16+)15.09.22 14:15
В аэропорту Мурманска снизился пассажиропоток
Пассажиропоток мурманского аэропорта по итогам января-августа текущего года составил 864 тысячи 626 человек, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Как сообщает ИА «СеверПост», на показатели работы региональной воздушной гавани оказало влияние, прежде всего, сокращение количества прямых рейсов в южных направлениях.
Напомним, по итогам 2021 года аэропорт «Мурманск» установил рекорд по пассажиропотоку - 1 млн 355,6 тысячи человек. В 2020 году показатель составлял 899,9 тысячи человек, в 2019 году - 1 млн 29,661 тысячи человек.
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Последние комментарии
Татьяна
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