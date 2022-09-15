В аэропорту Мурманска снизился пассажиропоток

Пассажиропоток мурманского аэропорта по итогам января-августа текущего года составил 864 тысячи 626 человек, что на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Как сообщает ИА «СеверПост», на показатели работы региональной воздушной гавани оказало влияние, прежде всего, сокращение количества прямых рейсов в южных направлениях.

Напомним, по итогам 2021 года аэропорт «Мурманск» установил рекорд по пассажиропотоку - 1 млн 355,6 тысячи человек. В 2020 году показатель составлял 899,9 тысячи человек, в 2019 году - 1 млн 29,661 тысячи человек.