В аэропорту Мурманска запустили в эксплуатацию телетрап

Аэропорт Мурманска повышает уровень сервиса, внедряя современные решения. Сегодня новая система — телетрап официально введён в эксплуатацию.

Все сотрудники, работающие с данным оборудованием, успешно завершили курсы подготовки и освоили работу с новинкой. Запуск проходил поэтапно: сначала провели испытания, проверяя функциональность системы перед началом эксплуатации.

«Сейчас пассажирам обеспечена более комфортная посадка прямо внутрь воздушного судна, минуя ожидание на открытом воздухе и влияния капризов северного климата. В планах компании расширение аэровокзального комплекса, общая площадь которого, в будущем, будет порядка 15 тысяч кв. метров. Пропускная способность аэровокзального комплекса планируется 800 пассажиров в час. С учётом расширения, будет смонтирован и третий телетрап. Второй телетрап будет введён в эксплуатацию после реконструкции перрона», – уточнил Олег Стародубцев, и.о. заместителя губернатора – министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

«Новшество значительно улучшило удобство путешествия, сократив время посадки и повысив общую эффективность процесса обслуживания пассажиров», – отметила генеральный директор аэропорта Мурманск Елена Безбородова.

Напомним, новый терминал открылся 20 ноября 2025 года. Площадь нового здания составляет более 7,5 тысячи квадратных метров. Строительство началось в 2023 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559927/#&gid=1&pid=1