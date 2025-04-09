В Африканде-2 у ледового катка появится спортивная раздевалка и место для хранения инвентаря – итоги видеоконференции с Максимом Орешкиным

Заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин в формате видеоконференции провёл приём граждан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Одно из обращений поступило от жительницы Африканды-2 Ольге Саенковой. Вопрос касался обустройства спортивной раздевалки и места для хранения инвентаря около ледового катка.

Заявительница отметила, что каток – популярное место отдыха в посёлке.

«У нас там есть освещение, вечерами регулярно собираются дети и взрослые. Но там везде открытое пространство – негде переодеваться, хранить инвентарь – клюшки, шайбы, коньки. Было бы хорошо это обустроить», – сказала она.

Губернатор Андрей Чибис сообщил, что вопрос будет решён в этом году.

«Ранее в Африканде отремонтирован Дом культуры, дворы и дома, открылся большой магазин. И действительно там живут активные, очень позитивные люди. Прошлым летом во время встречи с жителями вопрос по обустройству раздевалки поднимался. Мы предложили поучаствовать в программе «На Севере – твой проект». Заявка была подана и отобрана комиссией. Летом работы будут сделаны», – сказал губернатор.

Ольга Саенкова поблагодарила главу региона за содействие, отметив, что жители искренне заинтересованы в развитии туристической привлекательности посёлка.

«В прошлом году мы обучались на туристическом акселераторе «Росатома», где разработали туристический маршрут по Африканде. Это будет индустриальный маршрут с различными испытаниями, прохождениями заданий как в Африканде-1, так и в Африканде-2. Мы привлекаем туризм. Это одно из новых наших новых направлений», – рассказала Ольга Саенкова.

Максим Орешкин поблагодарил северянку за неравнодушное отношение и поручил губернатору держать процесс обустройства территории у катка на личном контроле.

В свою очередь губернатор Андрей Чибис поблагодарил заместителя руководителя администрации Президента Российской Федерации Максима Орешкина за взаимодействие и помощь в решении социально значимых вопросов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/