Мурманская область. Арктика (16+)04.10.24 12:30
В Африканде открылся необычный сквер
«Сквер искусств» - уникальное пространство, где музыка, живопись и литература переплетаются, создавая атмосферу вдохновения и творчества.
«Сквер искусств» - уникальное пространство, где музыка, живопись и литература переплетаются, создавая атмосферу вдохновения и творчества.
Здесь вас встретят удивительные малые архитектурные формы: фонари-музыканты, фонари-ноты и даже фонарь-скрипичный ключ. Эти оригинальные конструкции не только украшают сквер, но и символизируют единство различных видов искусства.
Как отмечает vk.com/murmanculture, необычный замысел реализован в рамках губернаторской программы «На Севере - твой проект».
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280757%2Fwall-139605315_28242
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