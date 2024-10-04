В Африканде открылся необычный сквер

«Сквер искусств» - уникальное пространство, где музыка, живопись и литература переплетаются, создавая атмосферу вдохновения и творчества.

«Сквер искусств» - уникальное пространство, где музыка, живопись и литература переплетаются, создавая атмосферу вдохновения и творчества.

Здесь вас встретят удивительные малые архитектурные формы: фонари-музыканты, фонари-ноты и даже фонарь-скрипичный ключ. Эти оригинальные конструкции не только украшают сквер, но и символизируют единство различных видов искусства.

Как отмечает vk.com/murmanculture, необычный замысел реализован в рамках губернаторской программы «На Севере - твой проект».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280757%2Fwall-139605315_28242