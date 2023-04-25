В Агентстве развития Мончегорска 22 и 23 апреля прошли «Креативные выходные», участники которых обсудили концепцию развития Креативного кластера Арктики

Маркетолог Константин Гаранин рассказал о проведении работы по созданию креативного кластера Арктики, ориентированного на развитие территорий таких городов как Мончегорск, Полярные Зори и Кировск. В данный кластер вовлекаются различные коммерческие и некоммерческие предприятия и физические лица, с целью улучшения жизни населения городов.

В мероприятии также принял участие руководитель Центра кластерного развития Мурманской области Владимир Попов. Он рассказал о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которые осуществляются в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также о мерах поддержки, осуществляемых Мурманским региональным инновационным бизнес-инкубатором.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, представители креативного бизнеса из Петрозаводска (в онлайн формате) и Мурманской области представили друг другу свои возможности, рассказав о товарах и услугах, реализуемых в регионе, а также обсудили запросы на сотрудничество и взаимовыгодное партнерство.

Фото: https://gov-murman.ru