В агломерации «Мурманская» контрактация объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» составляет 100%

Участки дорог в Мурманске и Мурманской области, которые будут приведены к нормативному состоянию по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», определены.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, дорожный проект реализуется в регионе с 2019 года по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и позволил значительно улучшить качество дорожной сети в городской агломерации.

Как показывает опыт предыдущих лет, заблаговременная контрактация объектов дорожного строительства – залог успешной реализации дорожного нацпроекта. Подрядные организации заранее могут спланировать выполнение различных видов работ, заготовить строительные материалы, составить график поочередного использования спецтехники на объектах.

Так, на сегодняшний день доля законтрактованных объектов по региону составляет 86%, из них на ремонт дорог в Мурманске – 100%.

Предельные сроки заключения контрактов на выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» определены до 1 апреля 2024 года.