В агломерации «Мурманская» отремонтировано 28 дорог по нацпроекту

В агломерации «Мурманская» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2021 года завершены ремонтные работы на 28 дорогах. Об этом вчера на оперативном совещании рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

В агломерацию входят дороги регионального центра и города Колы.

24 тысячи квадратных метров асфальта уложено в Коле по плану 2021 года. Сейчас опережающими темпами выполняется ремонт улицы Победы в рамках нацпроекта 2022 года.

В Мурманске завершены работы на 21 из 26 дорог из плана на текущий год. Ещё три – в высокой степени готовности, уже в ближайшее время ожидается, что ремонт на них будет завершён. В региональной столице уложено 85,5% от запланированного объема нового асфальтобетонного покрытия.

«На улице Траловой необходимо ещё около 10 дней активной работы, – пояснил глава регионального Минтранса. – Уложено порядка 40% нижнего слоя дорожного покрытия, идет работа по установке бортового камня. Ожидаем завершения работ по устройству верхнего слоя асфальта на этом объекте в течение двух недель после окончания работ на Ледокольном проезде».