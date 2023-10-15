В акции «Папин день календаря» приняли участие спасатели и полицейские ЗАТО город Заозерск

С 2021 года в третье воскресенье октября отмечается День отца. В этом году дата выпала на 15 октября.

В преддверии праздника и в рамках акции «Папин день календаря» от российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» для обучающихся 289 школы ЗАТО г. Заозерск прошли экскурсии в специальную пожарно-спасательную часть №5 Специального управления ФПС №48 МЧС России.

Ребятам показали оборудование для защиты органов дыхания, рассказали о распорядке дня пожарного, а также наглядно продемонстрировали ловкость и скорость сборов огнеборцев при подаче сигнала «Тревога».

Ребята, у которых папы несут службу в пожарной охране, не переставали гордиться и восхищаться силой и мужественностью своих защитников.

В детском саду «Сказка» ЗАТО также состоялось мероприятие в рамках акции. К ребятам в гости пришёл папа одного из воспитанников –лейтенант полиции, инспектор оперативного направления ОМВД России по ЗАТО город Заозерск Александр Попов. Он рассказал о службе в органах, безопасности поведения дома и на улице и о качествах, необходимых для полицейского.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457264193%2Fwall-171749274_31197