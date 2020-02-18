В активе Мурманской области – две медали чемпионата мира по зимним видам парусного спорта «WISSA 2020»

Сноукайтер Фарид Асланов принес Мурманской области две медали чемпионата мира по зимним видам парусного спорта «WISSA 2020». Соревнования прошли с 10 по 15 февраля в Финляндии.

Фарид Асланов выступил в дисциплине сноукайтинг-курс-рейс-лыжи среди гранд-мастеров и взял «серебро» в общем зачёте и «бронзу» в марафоне.

Как сообщает Министерство спорта и молодежной политики Мурманской области, следующие старты состоятся в марте на кайт-марафоне «ТОКЕ – 2020» в Петрозаводске.