В активной фазе плановые работы на теплоисточниках в Полярных Зорях, Ревде, Высоком, Ковдорском муниципальном округе

Ход подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону по итогам выездных проверок обсудили на совещании под председательством первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Сергея Лупанского.

Так, на котельной в Высоком в активной фазе ремонт основного и вспомогательного оборудования, идет перекладка отдельных участков сети.

В Полярных Зорях на объектах теплоснабжения – угольной и электрокотельной – проходят плановые работы.

На контроле подготовка ЦТП «Баня» в Ревде.

При посещении Ковдорского муниципального округа были обследованы угольные котельные филиала АО «Мурманэнергосбыт» «Кандалакшская теплосеть».

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, уже выполнены испытания на прочность и плотность тепловых сетей от котельных в Енском и Лейпи. В текущем межотопительном периоде будет заменен участок теплотрассы от ТК-3 до ТК-12.

Как отметил Сергей Лупанский, работа по контролю хода подготовки муниципалитетов к предстоящей зиме будет продолжена в режиме выездов.

«Выездные мероприятия дают гораздо более информативный результат, нежели сбор отчетности и мониторинг. Мы можем более точно оценивать ситуацию о ходе подготовки к ОЗП в том или ином муниципалитете, и, если требуется, принимать необходимые меры», – подчеркнул Сергей Лупанский.

Фото: https://gov-murman.ru