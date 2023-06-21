В активной фазе плановые работы на теплоисточниках в Полярных Зорях, Ревде, Высоком, Ковдорском муниципальном округе
Ход подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону по итогам выездных проверок обсудили на совещании под председательством первого заместителя министра энергетики и ЖКХ Сергея Лупанского.
Так, на котельной в Высоком в активной фазе ремонт основного и вспомогательного оборудования, идет перекладка отдельных участков сети.
В Полярных Зорях на объектах теплоснабжения – угольной и электрокотельной – проходят плановые работы.
На контроле подготовка ЦТП «Баня» в Ревде.
При посещении Ковдорского муниципального округа были обследованы угольные котельные филиала АО «Мурманэнергосбыт» «Кандалакшская теплосеть».
Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, уже выполнены испытания на прочность и плотность тепловых сетей от котельных в Енском и Лейпи. В текущем межотопительном периоде будет заменен участок теплотрассы от ТК-3 до ТК-12.
Как отметил Сергей Лупанский, работа по контролю хода подготовки муниципалитетов к предстоящей зиме будет продолжена в режиме выездов.
«Выездные мероприятия дают гораздо более информативный результат, нежели сбор отчетности и мониторинг. Мы можем более точно оценивать ситуацию о ходе подготовки к ОЗП в том или ином муниципалитете, и, если требуется, принимать необходимые меры», – подчеркнул Сергей Лупанский.
Фото: https://gov-murman.ru