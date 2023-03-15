В акватории Аравийского моря началось трёхстороннее военно-морское учение России, Китая и Ирана

15 марта в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран стартовало трёхстороннее военно-морское учение «Морской пояс безопасности-2023» с участием ВМФ Российской Федерации, военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая и военно-морских сил Исламской Республики Иран.

Российская сторона представлена отрядом кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама».

На первом этапе учения военные моряки трёх стран на картах отработают розыгрыш эпизодов учения по практическим действиям на море, проведут инструктажи и тактические летучки.

С 16 по 17 марта будет проведён морской этап учения, в ходе которого участники отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование, выполнят артиллерийские стрельбы как днём, так и в ночное время, а также состоится эпизод по освобождению захваченного судна, оказание помощи кораблям (судам), терпящим бедствие в море и ряд других задач.

Отряд кораблей Северного флота отработает совместные действия с эскадренным миноносцем военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Нанжинг», фрегатами «Саханд» и «Джамаран», корветом «Баяндор» и другими кораблями и судами военно-морских сил Исламской Республики Иран.

18 марта после завершения совместного российско-китайско-иранского военно-морского учения «Морской пояс безопасности-2023» военные моряки трёх стран подведут итоги совместной работы, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country.htm?objInBlock=25&blk=10322350