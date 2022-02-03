В акватории Баренцева моря проводится поисково-спасательная операция

Как сообщает Главного управления МЧС России по Мурманской области, 3 февраля в 12.10 в оперативную дежурную смену МЧС поступило сообщение из МСКЦ г. Мурманска о том, что в 20 км северо-восточнее с. Дальние Зеленцы,визуально наблюдают маломерное судно МРБ-1633 с пробоиной в борту.

Предварительно 4 человека спасены и находятся на скалах острова Зеленецкий.

В 13.18 к месту происшествия вылетел вертолёт МИ-8 ФКУ «Северо-Западный авиационно-спасательный центр».

По информации МСКЦ г. Мурманска на 14 часов, на аварийном маломерном судне находилось 5 человек, из них 4 находятся в зоне видимости капитана танкера «Тимофей Глуженко», они закрепились на скалах острова Зеленецкий акватории Баренцева моря, поиски 1 члена экипажа продолжаются.

Вертолёт МИ-8 ФКУ «Северо-Западного авиационно-спасательного центра» прибыл к месту ПСР. Для мониторинга акватории на месте находится танкер «Айсигл».

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4672187#group=group-1&photo=0