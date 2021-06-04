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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.21 11:00

В акватории Баренцева моря завершилось российско-норвежское учение «Баренц-2021»

Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота, задействованные в российско-норвежском спасательном учении «Баренц-2021», вернулись в главную базу Северного флота – город Североморск.

По плану российско-норвежского учения «Баренц-2021» его  активная фаза началась накануне, 2 июня, с получением сигнала бедствия из района, где условно  потерпело крушение и затонуло судно, а члены его экипажа оказались в воде.

Объединенным спасательно-координационным центром Северной Норвегии  были оповещены силы поисково-спасательного обеспечения аварийно-спасательных формирований Северного флота и других силовых ведомств, дислоцирующихся в регионе.

С аэродрома Североморск-1 в воздух был поднят самолёт Ил-38 армии ВВС и ПВО Северного флота, вылетевший в район «бедствия» для обнаружения людей на поверхности моря.

После обнаружения лётчиками самолёта Ил-38 терпящих бедствие людей, обозначенных манекенами, уточненные координаты были переданы поисково-спасательным силам. В район аварии направилось спасательное буксирное судно «Николай Чикер» Северного флота.

В ходе учения отрабатывались  совместные действия экипажей спасательных судов и летательных аппаратов по подъему «терпящих бедствие» с поверхности моря,  доставке их на спасательные суда и оказанию необходимой медицинской помощи.

В этом году учение проводилось под общим руководством норвежской стороны.

От Северного флота в учении принимали участие спасательное буксирное судно «Николай Чикер», самолет Ил-38, поисково-спасательный вертолет Ка-27. Также от российской стороны были задействованы силы и средства мурманских филиалов морского спасательно-координационного центра, поисково-спасательный вертолет Ми-8, пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Непосредственно в учении с норвежской стороны были задействованы корабли, суда, самолёты объединенного спасательно-координационного центра Северной Норвегии, береговой администрации, береговой охраны ВМС, а также силы и средства центров и службы контроля воздушного пространства «AVINOR».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, международные учения «Баренц» проводятся ежегодно в соответствии с «Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегии о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море» от 04 октября 1995 года. Руководство учениями поочередно осуществляют как представители российских, так и норвежских сил поисково-спасательного обеспечения.

 

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