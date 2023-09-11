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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.23 09:00

В акватории Чёрного моря морской авиацией России обнаружены и уничтожены три быстроходных катера «Willard» производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации 10 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Водяное и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Красное и Малоильиновка Донецкой Народной Республики. В ходе боевых действий противник потерял до 260 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Запорожском направлении в результате активных действий подразделений российской группировки войск, при поддержке авиации и огня артиллерии, за сутки отражено шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новоандреевка, севернее Работино и северо-западнее Вербовое Запорожской области. За сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы: М198, М119 и М777 производства США, а также орудия «Мста-Б» и Д-20. Также, в районе населённого пункта Широкое Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «ARTHUR» производства Швеции. В районах населённых пунктов Трудовое и Риздвянка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Никольское, Новомайорское и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили свыше 130 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Также в районах населённых пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов», 5-й бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, в районе населённого пункта Волчанские Хутора Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены более 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах. Кроме того, в районе населённого пункта Лукашево Запорожской области на вскрытой средствами разведки позиции уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

В районах населённых пунктов Спорное и Серебрянка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины.

В акватории Чёрного моря в темное время суток морской авиацией обнаружены и уничтожены три быстроходных катера «Willard» производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36 военнослужащих.

Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожено и подавлено 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Очеретоватое, Новое, Ульяновка, Харьково Запорожской области, Площанка, Белогоровка, Рубежное Луганской народной республики, Спорное, Соледар, Горловка Донецкой Народной Республики, Новая Маячка и Великая Лепетиха Херсонской области».

 

Фото: https://vk.com/mil

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