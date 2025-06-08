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Мурманская область. Арктика (16+)08.06.25 09:00

В акватории Чёрного моря уничтожено четыре безэкипажных катера ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили более 515 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Казак», восемь пикапов, пять артиллерийских орудий, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-32 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 7 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 7 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжёлой механизированной, трёх механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Угроеды, Иволжанское, Малая Корчаковка, Радянское, Хотень, Ястребиное, Юнаковка и Садки Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малеевка, Нижнее Соленое, Ковшаровка, Ольговка, Московка, Купянск Харьковской области, Волчий Яр, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клебан-Бык, Заря, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Сергеевка, Новониколаевка, Алексеевка, Удачное и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 515 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Казак», восемь пикапов, пять артиллерийских орудий, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-32 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Казацкое, Камышаны и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 144-х районах.

В акватории Чёрного моря уничтожено четыре безэкипажных катера противника.

Средствами противовоздушной обороны сбито 311 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 140 вне зоны специальной военной операции».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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