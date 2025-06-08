Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили более 515 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Казак», восемь пикапов, пять артиллерийских орудий, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-32 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 7 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 7 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам боеприпасов ВСУ. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжёлой механизированной, трёх механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Угроеды, Иволжанское, Малая Корчаковка, Радянское, Хотень, Ястребиное, Юнаковка и Садки Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малеевка, Нижнее Соленое, Ковшаровка, Ольговка, Московка, Купянск Харьковской области, Волчий Яр, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клебан-Бык, Заря, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Сергеевка, Новониколаевка, Алексеевка, Удачное и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 515 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Казак», восемь пикапов, пять артиллерийских орудий, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-32 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Комар Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Казацкое, Камышаны и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 144-х районах.

В акватории Чёрного моря уничтожено четыре безэкипажных катера противника.

Средствами противовоздушной обороны сбито 311 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 140 вне зоны специальной военной операции».

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