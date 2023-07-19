В акватории Кольского залива на совместном учении отработана ликвидация последствий ЧС на разведочных и поисково-оценочных скважинах

Учения были организованы ООО «Газпром недра» с целью проверки готовности взаимодействующих сил к реагированию на ЧС на упомянутых объектах. Мероприятие проведено на месте базирования самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) «Арктическая», направленной на арктический шельф для проведения геологоразведочных работ перед выходом морской платформы на точку бурения.

Замысел тренировок включал в себя условные чрезвычайные ситуации, направленные на отработку совместных действий по ЛАРН при строительстве поисково-оценочной скважины на шельфе Карского моря. Все службы и подразделения участвовали в локализации и ликвидации условного разлива дизельного топлива в объёме 117 тонн. Отработано развертывание нефтесборного оборудования, сбор «водонефтесодержащей смеси» силами МФАСС «Пильтун» Морспасслужбы и передача отходов на судно обеспечения «Сапфир» для последующей транспортировки на пункт утилизации. Проверены действия аварийно-спасательных сил по доочистке акватории сорбентом.

Выполненные учебные маневры по ЛАРН в ходе условного строительства морских скважин продемонстрировали высокий уровень подготовленности руководящего состава и персонала аварийно-спасательных формирований к реагированию на возможные риски, а также достаточность технических средств для предотвращения и ликвидации последствий потенциальных угроз.

В ходе отработки задач учения проверена тактика действий при возникновении ЧС. Тренировочные мероприятия на сооружениях газо-нефтедобывающих компаний позволили проверить профессиональные навыки спасателей. Тактический сценарий учения успешно отработан. Готовность аварийно-спасательных подразделений к условиям чрезвычайных ситуаций подтверждена выводами Государственной комиссии, признавшей представленные организационные и технические ресурсы достаточными. Цели совместного учения достигнуты, сообщает пресс-служба Речморфлота.

Фото (пресс-служба ООО «Газпром недра»): https://vk.com/morflot_gov?z=photo-217451119_457240253%2Fwall-217451119_414