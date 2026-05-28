В акватории Мотовского залива Баренцева моря завершились учения «Баренц-2026»

Тренировка прошла в рамках Бассейнового плана Морского спасательно-координационного центра Мурманск и была направлена на отработку действий по спасанию людей на море и ликвидации аварийного разлива нефти.

В масштабных учениях приняли участие спасатели и экипажи судов Северного филиала ФГБУ «Морспасслужба», ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», ФГУП «Атомфлот», ГУ МЧС по Мурманской области, сотрудники ФСБ России, военнослужащие Северного флота, экипажи морских и воздушных судов, а также другие участники Бассейнового плана МСКЦ Мурманск. От Северного филиала Морспасслужбы в учениях были задействованы МФАСС «Сивуч», БСС «Тепсей», аварийно-спасательная группа из аттестованных спасателей с оборудованием для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Как сообщает vk.com/infomorspas, по легенде учений, в Баренцевом море потерпело бедствие судно. Спасательные суда вышли в район предполагаемой аварии, к поиску подключили вертолёты. В море и в воздухе был выполнен секторный поиск условно пострадавших, а также их операция по их подъёму на борт спасательного судна. Часть из них были подняты с водной поверхности при помощи вертолёта и переданы на многофункциональное аварийно-спасательное судно «Сивуч».

На втором этапе спасатели отрабатывали действия при аварийном разливе нефтепродуктов. Были развернуты боновые заграждения, проведен сбор топлива с поверхности воды, применены сорбенты.

Все этапы учений выполнены в полном объёме. «Баренц-2026» подтвердил готовность участников к совместным действиям в реальной чрезвычайной ситуации и показал высокий уровень взаимодействия между службами.

