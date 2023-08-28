В акватории озера Имандра Мончегорска провели чемпионат и первенство Мурманской области по парусному спорту «Кубок Луча»

Сильнейших яхтсменов определяли в течение трёх дней с 25 по 27 августа. В соревнованиях принимали участие 14 спортсменов из Мурманска, Мончегорска и Заполярного. Судейской коллегии удалось провести девять гонок.

Победу среди мужчин одержал мурманчанин Фарид Арсланов. В призёрах представители Мончегорска. «Серебро» завоевал Евгений Митрофанов, «бронзу» забрал Александр Трофименко. Лучший результат среди женщин показала Алина Виноградова из Мончегорска, на втором месте мурманчанка Мелин Палина. В общем зачёте Алина заняла третье место.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, темпераментные соревнования стали захватывающим событием, объединившим спортсменов в поисках настоящих испытаний и новых рекордов. Это не только тестирование физической выносливости, но и вызов морским просторам, ветровым покровам и соперничеству с опытными и талантливыми спортсменами.

Данные соревнования проводятся с целью развития парусного спорта в регионе. Приобретение соревновательного опыта, повышение мастерства спортсменов, подготовка спортивного резерва, а также выявление сильнейших спортсменов для формирования спортивных сборных команд Мурманской области для участия в официальных спортивных мероприятиях – служат главными задачами.

Напомним, что в конце июля у Морской набережной Кандалакши впервые провели чемпионат Северо-Западного федерального округа по парусному спорту в дисциплине «класс-Луч». Участников ждали насыщенная программа и переменчивая северная погода.

Фото: https://gov-murman.ru