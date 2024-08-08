В акватории озера Имандра проведут региональное первенство по парусному спорту

В выходные, 10-11 августа, город Мончегорск примет участников регионального первенства по парусному спорту, посвящённое Дню физкультурника. Старт первой гонки – в 11.00. В первенстве примут участие юные спортсмены из Мурманска, Заполярного, Мончегорска и Кандалакши.

Соревнования пройдут в двух спортивных дисциплинах «класс-Оптимист» и «класс-Кадет».

«Класс-Оптимист» – является базовым классом начальной подготовки рулевых для всех остальных классов парусных яхт. Ребята, мечтающие стать профессиональными яхтсменами, начинают свой путь в парусном спорте именно с этого класса.

«Класс-Кадет» – класс был спроектирован английским конструктором Джеком Холтом для подготовки подростков к управлению гоночными швертботами «старших» классов.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, эти соревнования требуют не только физической выносливости, но и высокой концентрации. Экипаж маленьких яхтсменов должен действовать слаженно, как единое целое, чтобы одержать победу в гонке.

По итогам первенства участники будут награждены грамотами и медалями Министерства спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/