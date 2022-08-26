В акватории реки Тулома на территории яхт-клуба Мурманского морского торгового порта стартовал Чемпионат и Первенство области по парусному спорту «Кубок Луча»

В церемонии открытия соревнований приняла участие заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Парусный спорт в Кольском Заполярье становится год от года всё популярнее. И задача правительства Мурманской области поддержать профессиональных спортсменов, дав им дополнительную мотивацию выстраивать карьеру именно в нашем регионе. По инициативе губернатора мы расширили список спортивных соревнований, за победу и призовые места, в которых положено вознаграждение, а также существенно увеличили размер выплат. Ещё одно важное направление работы регионального правительства – организация мероприятий, которые становятся точками притяжения для профессиональных спортсменов и зрителей. Парусный спорт, безусловно, один из самых зрелищных», – отметила вице-губернатор.

В этом году «Кубок Луча» проводится с 26 по 28 августа. Партнёром соревнований, организованных Министерством спорта Мурманской области и региональной Федерацией парусного спорта, выступил Мурманский морской торговый порт. Исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов обратился к участникам соревнований с приветственным словом, пожелав спортсменам правильного ветра и 7 футов под килем.

«Северная природа предоставляет огромное количество возможностей для занятия различными видами спорта. Один из них – парусный. На территории яхт-клуба ММТП есть для этого все условия. Мы рады, что из года в год правительство Мурманской области нам доверяет проведение соревнований такого масштаба», – Алексей Рыкованов.

Участие в чемпионате и первенстве Мурманской области принимают не только заполярные спортсмены: править парусами в эти дни будут яхтсмены из Республики Карелии, Архангельской и Ленинградской областей. Всего в «Кубке Луча» принимают участие 23 спортсмена. Им предстоит показать мастерство в 10 гонках, которые соберут в себе дистанции «треугольник» и «петля» в зависимости от силы и направления ветра. Парусный спорт имеет в себе множество преимуществ перед другими видами спорта, так как развивает в атлетах «чувство ветра» и «чувство яхты».

Система судейства, согласно международных правилам, также отличается своей спецификой: каждому участнику присуждаются очки по итогам прохождения гонки, и чем меньше очков, тем выше место в протоколе. Медали будут разыграны в следующих зачетах: мужчины, женщины, юниоры (до 21 года), девушки (до 19 лет), свыше и менее 75 кг. Церемония награждения пройдёт 28 августа.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Кольском Заполярье яхт-клубы существуют более 50 лет. Впервые «Кубок Луча» был проведен в 1988 году. Своё символичное название чемпионат получил благодаря гоночному одноместному швертботу класса «Луч» – главному спутнику спортсменов на водной глади.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457296511%2Fwall-4185250_159438