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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.21 16:30

В акватории Севморпути отсутствуют суда, нуждающиеся в срочной ледокольной проводке

7 декабря атомный ледокол «Таймыр» ФГУП «Атомфлот» завершил проводку каравана из семи судов («Kumpula», «Владимир Русанов», «Северный проект», «РЗК Константа», «Турухан», «Григорий Шелихов» и «Механик Пустошный»). От западной кромки льдов Карского моря теплоходы самостоятельно продолжили движение из акватории Северного морского пути.

 Напомним, 22 ноября с рейда порта Певек атомный ледокол «Вайгач» взял под проводку суда «РЗК Константа», «Турухан», «Григорий Шелихов». Караван начал движение в западном направлении. 25 ноября в состав каравана вошли теплоходы «Kumpula», «Селенга», «Владимир Русанов», «Северный проект». 5 декабря в районе полуострова Таймыр судно «Селенга» вышло из каравана и самостоятельно направилось в бухту Север.

«Скоординированные действия всех участников операции обеспечили оперативное решение задачи, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Этот рейс войдет в историю судоходства в акватории Севморпути. Необходимо отметить профессионализм экипажа атомного ледокола «Вайгач» и капитана Михаила Гончаренко. Он вышел в первый рейс после своего назначения на должность и продемонстрировал, что по праву может считаться достойным преемником школы арктических капитанов».

Впервые в истории арктического судоходства в это время года под проводкой атомного ледокола караван из восьми судов с различными техническими характеристиками проследовал через акваторию Севморпути с востока на запад. Безукоризненно пройдены самые сложные участки: проливы Бориса Вилькицкого и Матисена.

«Нам приходилось многократно менять тактику плавания, - сказал капитан атомного ледокола «Вайгач» Михаил Гончаренко. – В этой проводке все суда стали частью одной команды. Капитаны понимали ситуацию и профессионально выполняли наши команды. Держать дистанцию, идти близко с нами им было сложнее. Они так не привыкли ходить. Отдельно отмечу, что в караване шло иностранное судно «Kumpula». Языкового барьера не было – финский капитан хорошо говорил по-английски. Все указания выполнял чётко».

6 декабря караван возглавил атомный ледокол «Таймыр», а атомоход «Вайгач» направился в Обскую губу. После завершения проводки каравана а/л «Таймыр» взял от западной кромки льдов Карского моря теплоходы «Териберка» и «Тамбей» для проводки в Енисейский залив.

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», в настоящее время в акватории Севморпути отсутствуют суда, нуждающиеся в срочной ледокольной проводке.

 

 

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/

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