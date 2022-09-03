В акватории Выборгского залива состоялась погрузка АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» на баржу «Атлант»

2 сентября легенду отечественного флота устанавливали на закрепленной с помощью «мертвых якорей» погружной барже «Атлант» — единственной в России, подходящей для перевозки такого размера корабля и способной поднять его до уровня причала в порту выгрузки, откуда возможно перевезти подводную лодку по суше с помощью самоходных осей. Местом установки на баржу Выборг был выбран не случайно. Только в этой акватории «Атлант» способен уйти на глубину около 18 метров при средних глубинах Финского залива от 6 до 9 метров.

Напомним, 27 августа стартовала первая часть проекта перемещения. К-3 прошла путь с Зимней пристани Кронштадта, где провела последний месяц после восстановительных работ на Кронштадтском морском заводе, до акватории Выборгского судостроительного завода.

Работа по заводу лодки на баржу поистине ювелирная. Учитывая положительную плавучесть К-3, АПЛ потребовалось установить на расчётное место с максимальной погрешностью не более 150 мм. Сначала «Атлант» погрузился под воду, затем АПЛ была заведена и позиционирована точно над баржей. Вчера начался процесс всплытия «Атланта», который занял порядка 8 часов.

В операции принимали участие около 40 человек: работа велась на специальных гайд-постах, водолазами и докмейстерами.

После установки лодки с помощью плавучих кранов специалисты сняли швартовные позиционирующие концы АПЛ. Далее на лодке проведут сварочные работы по креплению швартовых понтонов. Затем легенда отечественного флота будет готова к транспортировке в порт «Моби Дик» и началу сухопутной части операции по перемещению в здание Музея.

«Погрузка на «Атлант» — важнейшее событие морского этапа транспортировки К-3. То, что эта погружная баржа подошла по техническим параметрам и оказалась свободна в интересующий нас период, стало одним из «краеугольных камней» всего инженерно-логистического проекта. «Атлант» единственный в стране подходит для перевозки К-3 и при этом способен поднять такого размера подводную лодку до уровня причала в порту выгрузки, откуда возможно перевезти «Ленинский комсомол» по суше с помощью самоходных осей. Над погрузкой работает большая команда профессионалов, поэтому уверена, что все операции будут выполнены на высочайшем уровне», — отметил руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Фото пресс-службы АНО «Остров фортов».