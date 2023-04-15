В Алакуртти 75 маленьких северян смогут получать дошкольное образование в новом детском саду

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис работал в Алакуртти Кандалакшского района. В рамках поездки губернатор открыл в посёлке новый детский сад.

Потребность в ещё одном дошкольном образовательном учреждении в Алакуртти назрела давно, и на одной из встреч жители обратились к главе региона с такой просьбой.

Реализовать мечту молодых семей Алакуртти получилось в рамках национального проекта «Демография» и стратегического плана «На Севере – жить». Теперь ещё 75 маленьких северян смогут получать дошкольное образование в современных и качественных условиях. Открытие детского сада позволило обеспечить в регионе 100% доступность дошкольного образования для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, детский сад оснащён системой электрообогрева, имеет автоматическое переключение на резервное энергоснабжение. В каждой группе – тёплые полы и видеодомофон. Посещать детский сад будут дети в возрасте от 1-го до 3-х лет.

В гарнизоне проживают семьи военнослужащих, в том числе тех, кто защищает Родину в рамках специальной военной операции. Забота о таких семьях – приоритет для регионального правительства, подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

«Военнослужащие защищают нашу Родину. Мы должны заботиться об их семьях, это наша священная обязанность. Эту работу будем продолжать и дальше при поддержке командования Северного флота», – сказал губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru