В Алакуртти, Апатитах и Североморске продолжается ремонт дорог

В этом году в Алакуртти в рамках плана «На Севере – жить!» будет отремонтировано более 2,5 тысячи кв. метров дорожной сети. На сегодняшний день подрядчик выполнил работы по грейдированию трёх участков на ул. Заречная.

В Апатитах завершается укладка асфальтобетонного покрытия на проспекте Сидоренко. Кроме этого, дорожники заменяют бортовой камень вдоль проезжей части и вокруг островков безопасности, поднимают и регулируют колодцы ливневой канализации.

В Североморске в рамках программы реновации ЗАТО продолжается летняя дорожная кампания, работы ведутся на четырёх проездах: ул. Северная Застава, ул. Комсомольская, 3 – ул. Флотских Строителей, 7, ул. Советская, ул. Генерала Фулика. В процессе ремонта запланировано обновить более 2 км дорожного полотна, заменить бортовой камень, а также отремонтировать ливневую канализацию. Кроме этого, предусмотрена модернизация системы освещения.

Так, на ул. Северная Застава уже установили бортовой камень и заасфальтировали тротуар. На ул. Генерала Фулика залили бетоном бортовой камень и уложили верхний слой асфальтобетонного полотна. Активные работы ведутся и на ул. Советской. Здесь уже выполнили отсыпку подушки под ливневую канализацию, смонтировали водосточную трубу и приемные колодцы, а сейчас работают над демонтажом старого бортового камня и укладкой нового. Более 60% запланированных работ в Североморске уже выполнены.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550946/#&gid=1&pid=5