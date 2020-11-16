В Алакуртти будут строить жилые дома для военнослужащих

В Алакуртти состоялось выездное совещание по строительству жилья для военнослужащих. Вице-губернатор, министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский оценил перспективы предстоящей стройки.

«Главное решение, которое было принято, – будем в Алакуртти строить жилые дома для военнослужащих совместно с Министерством обороны и преимущественно за счёт внебюджетных источников финансирования. Уже в следующем году планируется начать проектирование. Предварительно договорились о планах по согласованию параметров жилья», – отметил Владислав Сандурский.

Вице-губернатор совместно с командованием 80-й бригады и руководством Кандалакшского района осмотрел и предварительно согласовал площадки, где должны будут появиться жилые дома для военнослужащих. В целом они обеспечены необходимой инфраструктурой, сообщает региональное Министерство строительства.