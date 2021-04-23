В Алакуртти готов фундамент будущего детского сада

Вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский посетил с рабочим визитом Кандалакшский район. В частности, он проверил ход работ на стройплощадке детского сада на 75 мест, который возводится в Алакуртти в рамках нацпроекта «Демография».

«На сегодняшний день практически завершён нулевой цикл. Идут работы по уплотнению фундамента и прилегающих территорий. На следующей неделе подрядчик должен выполнить устройство железобетонных перекрытий и приступить к возведению стен. Пока есть отставание от графика примерно на семь дней. Это связано со сменой команды у подрядчика», – отметил Владислав Сандурский.

По словам подрядчика, на следующей неделе количество людей на объекте будет увеличено. Перед компанией стоит задача – закрыть каркас здания до июля, а до конца года ввести объект в эксплуатацию.

Как сообщает региональное Министерство строительства, строительство детского сада в Алакуртти началось 24 августа 2020 года. Подрядчику пришлось сначала разобрать здание старой школы, а только потом приступить к стройке. Однако почти сразу была обнаружена скала, залегающая по всей площади будущего здания. На буровзрывные работы понадобилось 4 месяца.

Помимо детского сада в Алакуртти в Мурманской области в рамках нацпроекта «Демография» строится ещё четыре детских сада: два – в Мурманске и по одному в Североморске и Мурмашах.