В Алакуртти и Кандалакше прошли губернаторские ёлки

В Мурманской области проходит серия праздничных мероприятий для юных северян. Минувшие выходные запомнились ребятам из Алакуртти и Кандалакши красочными спектаклями, прошедшими в рамках новогодней кампании.

На губернаторских ёлках в этих населённых пунктах команда Мурманского областного театра кукол показала сказочную постановку «Умка». В гости к юным северянам приехали Дедушка Мороз со Снегурочкой, которые вручили каждому участнику праздника подарок.

29 и 30 декабря на гастроли отправится коллектив драматического театра – ребята из Печенгского округа увидят полюбившуюся северянам постановку «Сказки для Ежика. Правда, мы будем всегда?» и премьерный спектакль «Остров непослушания».

А завершится марафон губернаторских ёлок в Мурманске: для самых маленьких северян на сцене театра кукол состоится премьерный показ «Сказки о Капризной принцессе и Короле лягушек».

Напомним, с 15 по 17 декабря в Ледовом Дворце спорта для гостей губернаторских ёлок шоу представили талантливые российские фигуристы.

Фото: https://gov-murman.ru