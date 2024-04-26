В Алакуртти и Зареченске отремонтируют дороги по плану «На Севере – жить»

В рамках реализации стратегического плана «На Севере – жить» дороги ремонтируют не только в крупных муниципалитетах, но и в сельских населённых пунктах. Так, в этом году запланирован ремонт дорог местного значения в Алакуртти и Зареченске.

В сельском поселении Алакуртти Кандалакшского района запланировано выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на улице Заречной. В планах обновить более 1,2 тысячи кв. метров покрытия проезжей части и выполнить устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в Зареченске отремонтируют автомобильную дорогу общего пользования местного значения на улице Кумской. Общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия проезжей части составит порядка 2,12 тысячи квадратных метров.

Фото: https://gov-murman.ru