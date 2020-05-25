В Алакуртти ищут маленькую девочку, которая пропала около реки Тунтсайоки

В ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Мурманской области от оператора ЕДДС Кандалакшского района поступила информация, что в сп. Алакуртти пропала девочка 2015 г .р.

В субботу она вместе с друзьями ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района и до настоящего времени место нахождения несовершеннолетней неизвестно.

На место, помимо местных спасателей, незамедлительно выехала водолазная группа спасателей ПСП «Кировск» Мурманский АКАСЦ, в составе 4 человек, 2 единиц техники.

Участие в поисках также принимают сотрудники полиции, военнослужащие и добровольцы из числа местных жителей, всего 440 человек и 12 единиц техники.

Прокуратурой Мурманской области дано указание прокурору города Кандалакши о проведении проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики при осуществлении полномочий по месту проживания разыскиваемого ребёнка.