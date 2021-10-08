В Алакуртти модернизируют систему теплоснабжения
Условиями проекта концессионного соглашения АО «МЭС» и Администрации Кандалакшского района предусмотрена модернизация системы теплоснабжения села Алакуртти.
Котельную №3 оснастят системами автоматизации и диспетчеризации, проведут монтаж центральных тепловых пунктов с погодным регулированием. Будет проведена масштабная реконструкция в высокой степени изношенного сетевого хозяйства.
В целях контроля качества теплоснабжения АО «Мурманэнергосбыт» планирует установить общедомовые приборы учёта тепловой энергии и воды.
Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, проведенные мероприятия позволят сократить расходы на топливо, повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей, а также сократить эксплуатационные расходы на техническое обслуживанием оборудования и увеличить межремонтные периоды.