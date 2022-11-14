В Алакуртти началась облицовка фасада строящегося детского сада

В Алакуртти в рамках национального проекта «Демография» завершается строительство детского сада. О ходе работ на объекте рассказала министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Строительство детского сада в Алакуртти вышло на финишную прямую. Подрядчик успел до снега выполнить благоустройство и установить современные игровые комплексы. Рабочие активно монтируют вентилируемый фасад, выполняют устройство входных групп и внутренние отделочные работы. До конца года объект будет сдан в эксплуатацию», – отметила Ирина Вабищевич.

Возведение детского сада на 75 мест в Алакуртти началось в августе 2020 года. Однако непредусмотренный проектом большой объем буровзрывных работ существенно задержали строительство. Завершать его пришлось новому подрядчику, который в 2021 году построил и ввел в эксплуатацию аналогичный детский сад в Мурмашах.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в Мурманской области в рамках нацпроекта «Демография» в 2021 году были построены три детских сада в Мурманске, Североморске и Мурмашах.

Фото: https://gov-murman.ru