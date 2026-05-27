В Алакуртти определили победителей регионального этапа «Зарницы 2.0»

150 школьников и студентов из 9 муниципалитетов Мурманской области с 22 по 25 мая прошли испытания на выносливость в условиях, приближенных к армейским. Региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» в рамках народного проекта «На Севере - жить!» развернулся на базе 80-й мотострелковой бригады (арктическая). Участники жили в казармах и соревновались в трёх возрастных категориях.

Главным судьей соревнований выступил Герой России, участник специальной военной операции Иван Хрусталёв.

Программа состязаний включила тактическую медицину, марш-бросок, инженерное оборудование и маскировку, огневую и строевую подготовку, выживание в экстремальных условиях, РХБ-защиту, военизированную эстафету, а также индивидуальные испытания для командиров, связистов, штурмовиков, военкоров, операторов БПЛА, сапёров и медиков. Финалом стала военно-тактическая игра.

По итогам всех этапов места распределились следующим образом:

старшая категория

1 место — «Будущий воин 51К» (Ковдорский округ);

2 место — «Авангард-13» (г. Оленегорск, п. Высокий);

3 место — «Вымпел-Апатиты» (г. Апатиты);

средняя категория

1 место — «Авангард-13» (г. Оленегорск, п. Высокий);

2 место — «Студёный берег» (г. Мурманск);

3 место — «Будущий воин 51К» (Ковдорский округ);

специальная категория (СПО)

1 место — отряд ФАБ (г. Мурманск, Мурманский индустриальный колледж);

2 место — «Кольский ветер» (Кольский округ, Кольский транспортный колледж).

Победители старшей возрастной категории представят Мурманскую область на окружных сборах, а обладатели первого места в средней категории — на окружном этапе «Зарницы 2.0», который пройдёт в Вологодской области в июле 2026 года.

