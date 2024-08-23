В Алакуртти открылось пространство для состоявшихся и будущих родителей «СОПКИ.СЕМЬЯ»

С 2023 года в сеть «СОПКИ» по поручению губернатора Андрея Чибиса входит семейное направление. В Год семьи, объявленный президентом страны Владимиром Путиным в 2024 году, запланировано открытие четырёх таких центров. Один из них, в Алакуртти, встретил первых посетителей.

«СОПКИ.СЕМЬЯ» созданы на базе библиотечного сектора местного Дома культуры в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Это уже четвёртое подобное пространство в Мурманской области. Как и в мурманском, североморском и полярнинском центрах, здесь проведён ремонт, оснащение и оформление по единому стандарту. Ведущая роль в пространстве отведена тематическим книгам для детей и родителей, а также развивающим и настольным играм. Отличительной особенностью пространств является их ориентированность на посетителей даже с самыми маленькими детьми. В «СОПКАХ.СЕМЬЯ» оборудованы комната заботы о ребёнке с пеленальными столами и креслами для кормления малышей, а также зоны отдыха, где могут поиграть друг с другом или с родителями. В многофункциональном пространстве также можно в режиме одного окна получить профессиональный совет или консультацию юристов, соцработников, медиков или психологов.

На протяжении четырёх недель учреждениями социальной зашиты, культуры, здравоохранения и образования в «СОПКАХ.СЕМЬЯ» в Алакуртти будут проводиться тематические недели, посвящённые мерам поддержки семей, здоровью мамы и малыша, образовательным практикам. В дальнейшем специалисты продолжат работать в пространствах по отдельному графику и в рамках профильных встреч.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в ближайшее время «СОПКИ.СЕМЬЯ» откроются в Заполярном и Печенге, а в декабре начнёт работу пространство в Оленегорске-2.

Напомним, что первые в регионе «СОПКИ.СЕМЬЯ» в 2023 году открылись в областной детско-юношеской библиотеке, затем пространства для семей с детьми начали работать в библиотеке имени Панюшкина в Североморске и в Центральной детской библиотеке в Полярном. С момента открытия суммарно пространства посетили почти 20 тысяч человек. Подробнее о расписании мероприятий в пространствах можно узнать в группе проекта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/