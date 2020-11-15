В Алакуртти подрядчик готов приступить к разработке котлована для будущего детского сада

В рамках национального проекта «Демография» в Алакуртти продолжается строительство детского сада на 75 мест. Ход работ на социально важном объекте проинспектировал вице-губернатор, министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Работы здесь начались в конце августа. Все это время подрядчик занимался демонтажем существующего здания. На сегодняшний день эти работы завершены полностью. На днях рабочие закончат вывозить строительный мусор и уже со следующей недели приступят к разработке котлована.

«Перед подрядчиком поставили задачу – приступить к устройству фундамента и стен и до конца года по максимуму выйти на уровень первого этажа. Незначительное отставание от графика есть. Оно связано с поздним заключением контракта. Подрядчик мобилизовался, взял хороший темп работы. У него есть необходимое количество людей и техники. Детский сад будет сдан в сентябре 2021 года», – отметил Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в рамках национального проекта «Демография» в Мурманской области строится ещё четыре дошкольных учреждения: два – в столице Заполярья на улицах Орликовой и Достоевского, и по одному – в Североморске и Мурмашах на улице Причальной.