В Алакуртти в рамках реновации ЗАТО идёт ремонт дорог. Темп работ проверил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский в ходе своего рабочего визита в Кандалакшский район.

«В этом году в рамках реализации комплексного плана реновации ЗАТО в Алакуртти будет приведено в порядок 2 километра дороги на улицах Данилова и Кузнецова. Работы начались 20 апреля и идут полным ходом», – отметил Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, комплексный план реновации ЗАТО включает в себя 26 мероприятий на общую сумму 978 миллионов рублей и затрагивает семь муниципалитетов: ЗАТО Североморск, Александровск, Видяево, Заозерск, Оленегорск с подведомственной территорией, Печенгский округ, Алакуртти. Все мероприятия должны быть выполнены в этом году.