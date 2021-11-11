В Алакуртти восстановили памятник лётчикам, погибшим в период Великой Отечественной войны и других военных конфликтов

Потомками-авиаторами, военнослужащими 85 отдельной вертолётной эскадрильи 6 армии ВВС и ПВО, в послевоенное время базировавшейся в Алакуртти, в память о лётчиках, погибших в период Великой Отечественной войны и других военных конфликтов, на территории воинской части был установлен памятник. С течением лет он был оставлен и разрушен.

В этом году к очередной годовщине освобождения Алакуртти от немецко-фашистских захватчиков силами личного состава Управления ФСБ России по Северному флоту, отдельной мотострелковой бригады (арктической) 14 армейского корпуса Северного флота, 305 военного следственного отдела СК России и военной полиции, дислоцированных в населенном пункте, памятник героям-авиаторам, отдавшим свои жизни за мир и свободу будущих поколений, восстановлен.

Достойное отношение к героической истории Советского народа, увековечение памяти солдата Великой Отечественной войны – это то немногое, чем мы сегодня можем выразить свою благодарность за спасение мира от фашистских захватчиков.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, в Алакуртти и его окрестностях находится много мемориальных знаков и памятников, которые запечатлели память обо всех значимых военных событиях периода Великой Отечественной войны. Они – связующее звено между прошлым и настоящим. При этом каждый из памятников имеет свою историю, своих героев тех огненных лет.

Бои на Кандалакшском направлении начались 1 июля 1941 года. Наступление фашистов развивали 36-й армейский стрелковый корпус в составе 169-й немецкой стрелковой дивизии, боевой группы СС «Норд», 6-я финская пехотная дивизия армии «Норвегия».

Противник превосходил советские войска в живой силе в 2,4 раза, в артиллерии и минометах в 1,5 раза, в танках и самолетах – в 4 раза. Согласно планам гитлеровского командования, фашистские войска к 15 июля должны были выйти к Белому морю, овладеть Кандалакшей, перерезать Кировскую железную дорогу и таким образом лишить сухопутной связи с центром всю Мурманскую область. План операции предусматривал дальнейшее наступление по линии железной дороги на север для овладения всем Кольским полуостровом. Именно поэтому на Кандалакшском направлении немецкое командование сосредоточило большее количество войск, чем на Мурманском.

Под натиском превосходящих сил противника советским воинам приходилось отступать на новые рубежи обороны. Ценой больших человеческих жертв и неимоверных усилий 19 сентября 1941 года враг был остановлен на рубеже «Верман». И отсюда же через три года – в сентябре 1944 г. наши войска начали победоносное шествие на запад.

На «Верманском» рубеже немцами в непосредственной близости от железнодорожной станции Алакуртти был оборудован военный аэродром.

Из воспоминаний подполковника Багаева Георгия Фёдоровича, бывшего штурмана 2-й эскадрильи 80 ближнебомбардировочного авиационного полка: «21 февраля я совершил боевой вылет на Алакуртти. Ох, этот проклятый аэродром!... Алакуртти было настоящим звериным логовом».

Из воспоминаний Булина Евгения Павловича, бывшего пилота самолёта Ил 2: «На этом аэродроме половина авиации Карельского фронта погибла… Аэродром расположен вдоль реки, а с востока и с запада закрыт сопками. Поэтому заход только с севера и с юга. А зенитной артиллерии на нем было уйма».

Из воспоминаний бывшего лётчика 828-го штурмового авиаполка Николая Васильевича Боровкова: «Мы знали, что Алакуртти — орешек твёрдый. У немцев там на каждой сопке стояли зенитки разных калибров. Над этим опасным гнездом мы уже потеряли многих хороших ребят.»

14 сентября 1944 года село Алакуртти было освобождено от немецко-фашистских захватчиков и занято советскими войсками. Через 9 дней на аэродроме уже базировалось около 20 советских истребителей.