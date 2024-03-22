В Анапу поедем поездом, а в Санкт-Петербург и Пермь полетим самолётом

В настоящее время открылась продажа билетов на скорый поезд №293/294 Мурманск – Анапа – Мурманск на даты отправления май-июнь 2024 года. Об этом сообщает Минтранс Мурманской области.

Ранее продажа билетов на популярный среди северян поезд была временно приостановлена из-за ремонтных работ на участке Москва – Крюково, но рейсы не отменялись.

А авиакомпания «Россия» увеличивает частоту полётов из Санкт-Петербурга в Мурманск. Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, с 31 марта рейсы будут выполнять трижды в день - в утреннее, дневное и вечернее время. С июня - пять раз в день.

Отметим, в настоящее время авиакомпания на данном направлении выполняет по одному рейсу в день, по понедельникам - два раза.

А со 2 мая по 24 октября дважды в неделю - в четверг и воскресенье - авиакомпания «Икар» будет выполнять прямые рейсы из Мурманска в Пермь. Перелеты будут осуществляться на самолётах «Embraer 190», сообщает компания, время в пути 2 часа 40 минут.