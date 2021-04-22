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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.21 12:30

В АО «ММТП» - ещё один новый погрузчик

В Мурманском морском торговом порту введены в эксплуатацию два новых колесных погрузчика «Liebherr L 566». Эта модель хорошо знакома мурманским портовикам. Машины активно используются на производственных площадках предприятия, удобны в обслуживании и эксплуатации.

Погрузчики оснащены всеми современными технологиями, обеспечивающими высокие экологические стандарты. Они обеспечивают низкий расход топлива, что уменьшает нагрузку на окружающую среду. Также минимизируется износ механизмов, что позволяет снизить эксплуатационные расходы при сохранении высокого уровня грузооборота. Стоит отметить, что в Мурманского морского торгового порта уделяют большое внимание вопросу обеспечения безопасности рабочего процесса. С учётом этого новая техника обладает экстренной автоматической системой пожаротушения и системой улучшения видимости (тепловизором), который помогает контролировать ситуацию на рабочей площадке.

Мурманский морской торговый порт ежегодно реализует масштабную программу технической модернизации, в рамках которой производится обновление парка портальных кранов и специальной техники.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим», отмечающие в этом году 20 лет. АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

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