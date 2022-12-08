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Мурманская область. Арктика (16+)08.12.22 10:35

В АО «ММТП» на суда класса «Кейпсайз» погружено 10 млн тонн грузов

10 миллионов тонн погружено в Мурманском морском торговом порту на суда класса «Capesize» («Кейпсайз). Об этом в интервью Общественному телевидению России сообщил исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

Суда класса «Capesize» («Кейпсайз) являются одними из самых больших в современном торговом флоте. Их обработку могут проводить только глубоководные порты, к числу которых относится и Мурманский морской торговый порт.

«Работа с судами этого класса в Мурманском морском торговом порту началась в 2000 году. В течение последних трёх лет она ведётся особенно интенсивно. Это экономически выгодно, и для успешного проведения погрузочно-разгрузочных работ у нас есть все необходимые условия и возможности – от соответствующих глубин до требуемой техники и высокой квалификации специалистов», - отметил исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Символичная рекордная планка была пройдена при обработке в ММТП шестьдесят девятого по счёту балкера класса «Capesize». Ожидается, что в 2022 году АО «ММТП» примет порядка 25 судов «Кейпов», что превысит ежегодные показатели всех предыдущих лет.

Напомним, АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250459%2Falbum-149919532_00%2Frev

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