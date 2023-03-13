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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.23 12:30

В АО «ММТП» началась подготовка нового конкурса для трудового коллектива в рамках Года педагога и наставника»

В АО «Мурманский морской торговый порт» успешно прошёл конкурс «Вместе Мы – команда». Его суть - в определении лучших коллективов на предприятии, развитии наставничества и поддержке вовлеченности портовиков в жизнь коллектива. Цель конкурса – сохранение традиций старейшего предприятия Мурманска и их развитие на новом этапе, поддержка представителей коллектива, которые участвуют в этой работе. В конкурсе приняли участие представители всех подразделений АО «ММТП».

«Один из важных результатов конкурса «Вместе Мы – команда» состоит в том, что мы ещё раз напомнили о традициях нашего предприятия, о представителях старшего поколения, наших родителях, которые своим трудом создавали славу Мурманского морского торгового порта и тех, кто сейчас продолжает их дело», - отметила заместитель исполнительного директора по персоналу АО «ММТП» Ирина Павлова.

Также заместитель исполнительного директора по персоналу АО «ММТП» Ирина Павлова сообщила, что уже сейчас дирекция по персоналу АО «ММТП» начала подготовку нового конкурса, в котором смогут принять участие представители трудового коллектива. Он будет проходить в рамках Года педагога и наставника, который объявлен в России в 2023 году Указом Президента России Владимиром Путиным.

Особый акцент в конкурсе будет сделан на движении наставничества. При этом в нём получит развитие опыт успешно проведенного конкурса «Вместе Мы – команда». Напомним, торжественная церемония открытия Года педагога и наставника в Мурманской области состоялась на минувшей неделе.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251210%2Fwall-149919532_3044

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