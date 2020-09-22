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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.20 10:45

В АО «ММТП» обновляется парк специальной техники

В Мурманском морском торговом порту реализуется программа технической модернизации: на предприятии появилось сразу две новые единицы специальной техники. На вооружение градообразующего предприятия поступили современные мобильные перегрузочные комплексы «GIPOREC R130 C».

Данная техника используется в АО «ММТП» при грузовых операциях на складской площадке предприятия. Комплекс оснащен удлиненной конвейерной лентой и способен пропускать до 450 тонн груза в час. По словам специалистов АО «ММТП», машины «GIPOREC» уже давно хорошо зарекомендовали себя и на протяжении долгого времени обеспечивают стабильность технологических операций.

В настоящий момент обе единицы «GIPOREC R130 C»  готовятся к вводу в эксплуатацию. Специалисты дополнительно оснащают новую технику современной системой пожаротушения и системой орошения. В ближайшее время будут дополнительно установлены системы электрогидроприводов, которые позволят снизить потребление топлива до необходимого минимума, сократить выбросы выхлопных газов, при этом полностью сохранить мощность установки.

Стоит отметить, что благодаря регулярному обслуживанию, обновлению оборудования и парка специальной техники, а также, чёткой и слаженной работе всего коллектива Мурманского морского торгового порта, предприятие сохраняет и поддерживает перевалку запланированных объёмов перевалки грузов.

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