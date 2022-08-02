В АО «ММТП» объявлен новый конкурс трудовых коллективов

«Чистый порт» - так называется конкурс трудовых коллективов, который пройдёт в АО «Мурманский морской торговый порт» в канун дня рождения предприятия.

В его рамках будет оцениваться чистота и порядок на рабочих местах, в санитарно-бытовых помещениях и других территориях, закреплённых за трудовыми коллективами, а также меры, которые принимаются работниками предприятия для того, чтобы порт стал ещё лучше. В конкурсе участвуют подразделения, бригады, отделы. Те из них, кто наберет наибольшее количество баллов, будут поощрены ценными подарками, а работникам в составе этих коллективов начислена премия.

«Формирование «культуры чистоты» - это системная работа, которая касается самых разных сторон деятельности предприятия. Объявленный конкурс является частью этого важного со всех точек зрения процесса», - отметила директор по персоналу АО «ММТП» Ирина Павлова.

Напомним, в феврале 2022 года АО «ММТП» успешно прошло ресертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта ISO 14001:2015 по системе экологического менеджмента (СЭМ). Его проводили эксперты Ассоциации по сертификации «Русский Регистр». Оценке подлежали такие направления деятельности АО «ММТП», как погрузка морских судов, техническое обслуживание и ремонт портовой перегрузочной техники, содержание территории и помещений, строительство, реконструкция, ремонт объектов портовой инфраструктуры и другие. Обязательным этапом была проверка соответствия документации системы менеджмента предприятия требованиям СЭМ. Полученный документ подтверждает устойчивое развитие предприятия, в том числе в социальной и экологической сферах.

Фото: https://vk.com/murport51