В АО «ММТП» открыли обновлённую центральную проходную

В АО «Мурманский морской торговый порт», входящем в «Национальную транспортную компанию», прошла церемония открытия здания обновленной центральной проходной. Старое здание находилось в эксплуатации с 1967 года и выработало свой ресурс. Площадь нового помещения составляет почти 250 квадратных метров, на которых разместятся службы порта. Здание оснащено современными инженерными системами и соответствует всем требованием энергоэффективности. При проектировании и строительстве была проведена оптимизация схемы движения в соответствии с производственной необходимостью и обеспечено выполнение требований закона о транспортной безопасности. Проектировщиком объекта выступило ООО «Проектирование и строительство», подрядной организацией - ООО «КС «Норд-Комфорт».

Как было подчеркнуто на церемонии, новая проходная - это еще один шаг в формировании современного облика порта и морского фасада Мурманска. Порт обновляется: за последние годы он стал не только точкой притяжения новых транспортно-логистических связей, но и центром экологических новаций, примером успешного формирования яркой и привлекательной городской среды. В числе наиболее заметных проектов, реализованных в АО «ММТП»: строительство пылеветрозащитных экранов, обновление производственных объектов, реконструкция с городских скверов и общественных территорий. Сегодня в этом направлении сделан ещё один шаг.

А. Рыкованов отметил, что в основе этой работы принципиальная позиция предприятия и головных структур – Национальной транспортной компании и Сибирской угольной энергетической компании. И тем более символично, что торжественная церемония состоялась в день празднования 20-летия СУЭК.

«Мы открываем новый объект в торжественный день. Это свидетельствует о том, что компания пришла в регион всерьёз и надолго. Мы продолжим обновление инфраструктуры порта. Благодарю всех участников проекта – проектную организацию, подрядчиков, сотрудников нашего предприятия, которые выполнили свою работу на достойном уровне. Спасибо за созидательный труд!» - сказал А. Рыкованов.