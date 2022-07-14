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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.22 16:30

В АО «ММТП» отметили работу поисковиков

Исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов встретился с участниками поискового отряда «Подводник» АО «Мурманский морской торговый порт». Встреча была приурочена к двум торжественным датам: Дню поисковика Мурманской области, который впервые отметили в этом году, и дню рождения одного из старейших поисковых отрядов региона.

«Спасибо за ваш труд, за работу по сохранению исторической памяти, которую вы ведете уже более сорока лет! Ваша преданность своему делу и памяти героев, павших в годы Великой Отечественной войны, вызывает искреннее уважение!» - отметил Алексей Рыкованов.

В торжественной обстановке исполнительный директор вручил поисковикам почётные грамоты и благодарственные письма. Их были удостоены: Олег Янковец, Михаил Колмогоров, Сергей Лобов, Николай Цветков, Виктор Филев, Владимир Янковец, Сергей Харитонов, Николай Бронский. Также они получили денежные премии.

Отряд «Подводник» АО «ММТП» был создан 22 июня 1980 года при поддержке Мурманского морского торгового порта. За минувшие годы его участниками стали несколько поколений поисковиков – более ста человек. Отряд шефствует над двумя памятниками, установленными в местах боев: «Памятником на братской могиле морским десантникам на п-ове Рыбачий», который расположен в труднодоступном месте в самом центре полуострова Рыбачий на горе Переметной, и мемориалом «Высота 258,3», расположенным в Долине Славы.

Представители отряда передают найденные экспонаты в музеи региона, уголки Боевой Славы в школах, встречаются с представителями подрастающего поколения, привлекают их в ряды отряда поисковиков – помогают с экипировкой, учат навыкам работы в полевых условиях. Как отмечают представители отряда, двери для «Подводника» открыты для всех желающих проявить себя в поисковом движении.

«Спасибо нашему предприятию за поддержку поискового движения. Без нее было бы трудно работать на протяжении четыре десятилетий. И очень важно, что это поддержка продолжается!», - сказал ветерана отряда Николай Бронский.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249306%2Fwall-149919532_2628

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