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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.22 15:15

В АО «ММТП» помогают студентам определиться с практикой и будущим трудоустройством

В Мурманском морском торговом порту (АО «ММТП») завершается осенний цикл экскурсий, организованных специалистами предприятия для учащихся Мурманского индустриального колледжа (ГАПОУ МО «МИК»). Всего организовано семь экскурсий, в которых приняли участие порядка семидесяти студентов, проходящих обучение по различным специальностям: сварочное производство, операторы станков с программным обеспечением, судовые электрорадиомонтажники, металлообработка и др.

«Для ребят знакомство со старейшим предприятием областного центра имеет вполне конкретную цель. Наша задача - помочь юношам и девушкам глубже познакомиться с профессией и определиться с местом прохождения производственной практики, а, возможно, в дальнейшем – с местом будущего трудоустройства», - рассказал начальник учебно-курсового комбината АО «ММТП» Николай Зайцев.

По отзывам гостей предприятия, экскурсии и знакомство с Мурманским морским торговым портом оставили самые положительные впечатления:

«Экскурсия прошла увлекательно, остались положительные эмоции. Очень интересно было посмотреть на работу порта изнутри. Цеха, которые нам показали, удивляют своей особой важностью. Люди, которые работают там, выглядят сурово и крепко. Каждый занят своим делом».

«Особый интерес у меня вызвали сварочные аппараты, с помощью которых сварщики ремонтируют спецтехнику. Время потратил не зря!»

«В целом, экскурсия получилась интересной. Нам показали работу по нашей специальности на производстве, объяснили, чем специалисты сварочного производства занимаются в порту, и показали лабораторию по контролю качества. Если рассматривать как место будущей работы, то торговый порт - довольно перспективное место!»

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250384%2Fwall-149919532_2827

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