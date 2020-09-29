В АО «ММТП» появился новый мини-погрузчик

Парк специальной техники Мурманского морского торгового порта пополнился еще одной единицей – мини-погрузчиком CASE SV 185. Машина предназначена для выполнения различных работ. Она оснащена боковым освещением – 6 галогенными фарами по периметру, что обеспечивает видимость и обзорность водителю на 360 градусов в тёмное время суток.

Как отмечают производители, погрузчик является универсальным за счет возможности использования различного навесного оборудования. При этом особое внимание уделяется удобству эксплуатации - у него просторная кабина с пневматическим сиденьем, оснащенная рамкой безопасности и выдвижным трёхточечным ремнем безопасности.

При своих небольших габаритах и маленьком весе мини-погрузчик имеет высокое значение номинальной рабочей грузоподъемности и способен поднять порядка 800 кг. Также машина обладает улучшенной системой фильтрации топлива и отработавших газов, благодаря которой снижается воздействие на окружающую среду и происходит экономия ресурса работы двигателя.